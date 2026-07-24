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Общество

Россиянам объяснили, вредит ли химия в овощах здоровью

Академик РАН Каракотов: тема опасности химии при выращивании растений преувеличена
Shutterstock

Тему применения химии при выращивании растений демонизируют. Многие люди необоснованно боятся таких продуктов, несмотря на то, что они не вредят организму. Однако при этом их употребление не принесет и значительной пользы. Об этом kp.ru сообщил гендиректор компании «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН, вице-президент Российского союза производителей химических средств защиты растений Салис Каракотов.

«Если говорить о химии защиты растений, не бывает абсолютно токсичных веществ, бывают токсичные дозы. Средства защиты растений особенно демонизировались в нулевые годы, когда многие политиканствующие экологи за счет борьбы против химии зарабатывали себе очки. В Волгограде было закрыто два крупных производства, созданных НИИ химической защиты растений в советские времена. Позже, что когда зашла речь о восстановлении отрасли, мы начинали с нуля», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что химические компоненты содержатся и в бытовых средствах, которыми человек пользуются на регулярной основе. При этом к такой продукции люди относятся значительно спокойнее, хотя поверхностно-активные вещества и моющие средства являются одними из главных аллергенов.

По словам специалиста, регистрация одного препарата может обойтись разработчикам до 100 миллионов рублей. Средства защиты растений проходят проверки на аллергены и токсичность. Кроме того, сейчас нитраты, фосфаты, калийные соли и средства защиты растений применяются очень умеренно.

Он также добавил, что современные препараты серии эко содержат в себе значительно меньше действующего вещества в расчете на один гектар.

В пресс-службе Роскачества до этого предупреждали, что летом покупка продуктов на рынках и уличных торговых точках требует особенно осторожного подхода, поскольку не все товары, продающиеся в этих местах, безопасны для здоровья. Эксперты напомнили, что крайне внимательно необходимо выбирать скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба и молочная продукция.

Ранее россиянам назвали продукты, которые опасно заказывать доставкой летом.

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