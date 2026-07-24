Россиянам объяснили, вредит ли химия в овощах здоровью

Тему применения химии при выращивании растений демонизируют. Многие люди необоснованно боятся таких продуктов, несмотря на то, что они не вредят организму. Однако при этом их употребление не принесет и значительной пользы. Об этом kp.ru сообщил гендиректор компании «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН, вице-президент Российского союза производителей химических средств защиты растений Салис Каракотов.

«Если говорить о химии защиты растений, не бывает абсолютно токсичных веществ, бывают токсичные дозы. Средства защиты растений особенно демонизировались в нулевые годы, когда многие политиканствующие экологи за счет борьбы против химии зарабатывали себе очки. В Волгограде было закрыто два крупных производства, созданных НИИ химической защиты растений в советские времена. Позже, что когда зашла речь о восстановлении отрасли, мы начинали с нуля», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что химические компоненты содержатся и в бытовых средствах, которыми человек пользуются на регулярной основе. При этом к такой продукции люди относятся значительно спокойнее, хотя поверхностно-активные вещества и моющие средства являются одними из главных аллергенов.

По словам специалиста, регистрация одного препарата может обойтись разработчикам до 100 миллионов рублей. Средства защиты растений проходят проверки на аллергены и токсичность. Кроме того, сейчас нитраты, фосфаты, калийные соли и средства защиты растений применяются очень умеренно.

Он также добавил, что современные препараты серии эко содержат в себе значительно меньше действующего вещества в расчете на один гектар.

В пресс-службе Роскачества до этого предупреждали, что летом покупка продуктов на рынках и уличных торговых точках требует особенно осторожного подхода, поскольку не все товары, продающиеся в этих местах, безопасны для здоровья. Эксперты напомнили, что крайне внимательно необходимо выбирать скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба и молочная продукция.

Ранее россиянам назвали продукты, которые опасно заказывать доставкой летом.