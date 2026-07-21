Россиянам назвали продукты, которые опасно заказывать доставкой летом

Продукты питания летом портятся намного быстрее, чем обычно, особенно если они содержат много белка и влаги. Лучше воздержаться от заказа таких продуктов с помощью доставки, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Среди опасных для летней доставки продуктов он выделил такие, как суши, роллы и прочие блюда из рыбы и морепродуктов, охлажденные мясные продукты, в том числе из птицы и фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, а также салаты с яйцами и майонезом.

«При температуре воздуха выше +30 °C бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа, ― пояснил Дорохов. ― Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие бактерии, которые способны быстро увеличивать свою численность в богатых белком продуктах».

По словам специалиста, многие микроорганизмы начинают очень стремительно вырабатывать токсины, провоцирующие отравление. Лучше всего доставку переносят продукты, в которых высокая кислотность и мало влаги ― такие, как хлебобулочные изделия без крема, фрукты, орехи, твердые сыры, шоколад и продукты в герметичной заводской упаковке.

Особое значение имеет температура, которая поддерживается в емкости во время доставки. Важно, чтобы курьер использовал термосумку, однако она не может заменить полноценное холодильное оборудование, отметил эксперт. Если речь идет о скоропортящемся блюде, то при доставке более часа в жару внутри такой упаковки температура повысится, что неминуемо приведет к размножению бактерий. Причем повторно замораживать продукт в таком случае бессмысленно ― это не сделает его безопасным, так как выделенные токсины никуда не денутся, предупредил химик.

Дорохов также посоветовал употреблять в жарку продукты в течение 20-30 минут после доставки, ни в коем случае не оставлять их на солнце, в машине, в помещении без охлаждения. Нарушение температурного режима – сигнал о том, что лучше воздержаться от употребления продукта, заключил специалист.

До этого эксперты предупредили, что у рынка доставки продуктов в России нет будущего, так как от убыточной модели и низких цен рынок будет возвращаться к высоким ценам, из-за чего доставкой будут пользоваться лишь некоторые категории граждан. Уже сегодня большинство сервисов доставки продуктов показывали убыток в отчетах год от года, отмечают аналитики.

Россияне ранее рассказали, почему заказывают доставку продуктов.