Над Белгородом поднялся дым после серии взрывов

Жители Белгорода услышали звуки взрывов над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Белгорода и Области».

На опубликованной каналом фотографии виден поднимающийся над городом дым.

В 02:35 мск оперштаб Белгородской области сообщил об угрозе повторной атаки беспилотников в Белгороде.

В ночь на 3 августа предупреждение о налете беспилотных летательных аппаратов объявлялось в регионе уже семь раз.

2 августа временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа. В результате атаки не выжил один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое — получили ранения.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородском округе. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Позднее их перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.