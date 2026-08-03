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Общество

Над Белгородом поднялся дым после серии взрывов

Жители Белгорода услышали звуки взрывов над городом и заметили дым
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Белгорода услышали звуки взрывов над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Белгорода и Области».

На опубликованной каналом фотографии виден поднимающийся над городом дым.

В 02:35 мск оперштаб Белгородской области сообщил об угрозе повторной атаки беспилотников в Белгороде.

В ночь на 3 августа предупреждение о налете беспилотных летательных аппаратов объявлялось в регионе уже семь раз.

2 августа временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа. В результате атаки не выжил один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое — получили ранения.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородском округе. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Позднее их перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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