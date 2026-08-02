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Общество

Дрон взорвался на территории предприятия в Белгородской области

Два человека пострадали при детонации дрона на предприятии в Белгородском округе
Global Look Press

Дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородском округе. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Позднее их перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Кроме того, в селе Зимовное в Шебекинском округе при атаке FPV-дрона было повреждено оборудование, а в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при ударе дрона получили повреждения две единицы сельскохозяйственной техники.

До этого региональный оперштаб сообщил, что в результате ракетного обстрела украинских войск по территории сельхозпредприятия в Белгородской области шесть человек получили ранения, трое из них не выжили.

Утром 2 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 104 раза атаковали территорию региона.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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