В МВД Марокко назвали число мигрантов, прорвавшихся в испанскую Сеуту

МВД Марокко: около 40 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу с Сеутой

Около 40 тысяч нелегальных мигрантов смогли пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Марокко.

По данным ведомства, информация основана на результатах полевого мониторинга и систем отслеживания. Кроме того, еще около 1 135 человек пытались попасть в испанский автономный город Мелилья.

В МВД Марокко отметили, что всех мигрантов, которым удалось добраться до Мелильи, сразу же вернули обратно.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

1 августа число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее на границе Сеуты и Марокко построили пневматический барьер.