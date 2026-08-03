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Общество

В украинском Днепре прогремел взрыв

«Общественное»: в Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв раздался в Днепре в юго-восточной части Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Какие-либо другие подробности инцидента не приводятся.

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по морским судам и двум портам Украины, которые были задействованы в интересах украинской армии. Так, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских вооруженных сил, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военные ВС РФ впервые атаковали предприятие оборонной компании США на Украине.

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