Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на Украине

Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины, пишет The Guardian.

По данным газеты, под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Эти дроны оснащены системой наведения, благодаря которой способны атаковать даже после потери связи или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением. Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

После этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированный удар ВС РФ по Украине является результатом четкой и спланированной операции по развалу логистических цепочек и уничтожению производства вооружения для ВСУ.

По его словам, Россия сводит практически «к нулю» морскую логистическую цепочку на Украине, чтобы ей было сложнее получать вооружение с Запада. Кроме того, армия России нанесла удары вглубь республики по местам производства вооружений, в том числе ракет «Фламинго», указал депутат.

Ранее в Британии раскрыли, к чему приведут удары ВС РФ по портам Одессы.