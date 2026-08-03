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Общество

Минпросвещения обновило новый список школьных учебников

Минпросвещения РФ утвердило федеральный список школьных учебников
РИА Новости

Минпросвещения России утвердило новый федеральный перечень учебников, распростроняемых к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Обновления затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменяет перечень, действовавшие с 2025 года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник «Обществознание: базовый уровень» для организаций среднего профессионального образования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5–9-х классов под редакцией Владимира Мединского.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что после переработки школьный курс обществознания удалось сократить вдвое без потери содержания. Он также отметил, что новые учебники по этому предмету лично редактировал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.

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