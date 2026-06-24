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Общество

Мединский рассказал, как Медведев лично правил школьные учебники

Мединский: Медведев лично рукой правил текст школьных учебников обществознания

Переработка школьного курса обществознания позволила сократить его вдвое без потерь по содержанию, причем новые учебники редактировал лично зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с шести лет до трех. Все лучшее, что было в прежнем касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы», — пояснил Мединский.

Он подчеркнул важную роль Медведева в редактировании новых учебников, назвав его «совершенно блестящим главным редактором» и «известным правоведом». По словам помощника президента, замглавы Совбеза «лично рукой правит текст».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов представил эти новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов на полях ПМЮФ. Он сообщил, что эти учебные пособия уже включены в федеральный перечень и с 1 сентября начнут использоваться в школах.

Ранее стало известно о возможном появлении ЕГЭ по арабскому языку в России.

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