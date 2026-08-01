В Сербии из-за обмеления реки показались затопленные немецкие корабли

В Сербии из-за обмеления Дуная показались затопленные в 1944 году корабли

В Сербии из-за аномального падения уровня воды в Дунае на поверхности реки обнажились ржавые остовы немецкой речной флотилии, затопленной в сентябре 1944 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, корабли стали видны в районе порта Прахово на востоке Сербии. Затопление судов произошло во время нацистской операции «Дунайский эльф», когда немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск, пустило на дно более 200 барж, патрульных и санитарных судов. Однако план провалился, река осталась судоходной для Красной армии.

Падение уровня воды в Дунае связано с продолжительной аномальной жарой в Европе, которая привела к рекордному обмелению реки. В районе Будапешта глубина Дуная составляет всего 23 сантиметра.

Из-за пересыхания реки в Болгарии на мель сел круизный лайнер с 186 туристами на борту. Пассажиров пришлось эвакуировать, поскольку на судне закончились продукты и питьевая вода.

Ранее климатолог назвал причину аномальной жары в Европе.