Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В Сербии заявили о трудностях с судоходством из-за обмеления в Дунае

Союз судовладельцев Сербии заявил о трудностях из-за низкого уровня воды в Дунае
kristof lauwers//Shutterstock/FOTODOM

Союз судовладельцев Сербии сообщил о проблемах с судоходством, вызванных продолжающимся падением уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за критического падения уровня воды в Дунае штаб по чрезвычайным ситуациям автономного края Воеводина ранее объявил режим ЧС в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас. Под угрозой оказалась работа канала Дунай–Тиса–Дунай. По данным республиканского гидрометцентра, в субботу уровень реки на севере, у поселка Бездан, был ниже нормы на 137 сантиметров, а в Нови-Саде снизился на 52 сантиметра.

Представитель Объединения профессиональных судовладельцев Сербии Миливое Шуйдович в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что в Венгрии судоходство полностью парализовано, а между Болгарией и Румынией оно происходит лишь с минимальной осадкой судов в 1,5 метра. В немецкой части Дуная судоходство почти полностью остановлено.

Он напомнил, что низкий уровень воды в Дунае также был и в 2018 и 2022 годах.

Представитель объединения судовладельцев Миливое Шуйдович отметил, что нынешний низкий уровень воды в Дунае создает серьезный вызов для речников. Остановка судоходства происходит естественным путем, когда капитан порта принимает решение из‑за невозможности прохода даже порожнего судна, либо администрация порта закрывает участок после оценки безопасности. При этом уровень воды в притоке Дуная Саве у города Шабац в субботу оказался ниже нормы на 74 сантиметра, а в реке Велика Морава в районе Любичевски-Мост — на 371 сантиметр.

Ранее в Сербии из-за обмеления реки показались утонувшие немецкие корабли.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!