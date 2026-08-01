В Сербии заявили о трудностях с судоходством из-за обмеления в Дунае

Союз судовладельцев Сербии сообщил о проблемах с судоходством, вызванных продолжающимся падением уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за критического падения уровня воды в Дунае штаб по чрезвычайным ситуациям автономного края Воеводина ранее объявил режим ЧС в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас. Под угрозой оказалась работа канала Дунай–Тиса–Дунай. По данным республиканского гидрометцентра, в субботу уровень реки на севере, у поселка Бездан, был ниже нормы на 137 сантиметров, а в Нови-Саде снизился на 52 сантиметра.

Представитель Объединения профессиональных судовладельцев Сербии Миливое Шуйдович в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что в Венгрии судоходство полностью парализовано, а между Болгарией и Румынией оно происходит лишь с минимальной осадкой судов в 1,5 метра. В немецкой части Дуная судоходство почти полностью остановлено.

Он напомнил, что низкий уровень воды в Дунае также был и в 2018 и 2022 годах.

Представитель объединения судовладельцев Миливое Шуйдович отметил, что нынешний низкий уровень воды в Дунае создает серьезный вызов для речников. Остановка судоходства происходит естественным путем, когда капитан порта принимает решение из‑за невозможности прохода даже порожнего судна, либо администрация порта закрывает участок после оценки безопасности. При этом уровень воды в притоке Дуная Саве у города Шабац в субботу оказался ниже нормы на 74 сантиметра, а в реке Велика Морава в районе Любичевски-Мост — на 371 сантиметр.

Ранее в Сербии из-за обмеления реки показались утонувшие немецкие корабли.