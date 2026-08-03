Львова-Белова назвала терактом удар ВСУ по детской площадке под Белгородом

Гибель 13-летней девочки в результате атаки ВСУ по детской площадке в Белгородской области является очередным бесчеловечным террористическим актом властей Украины. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в «Максе».

Она выразила соболезнования семье погибшей, отметив, что трагедия произошла рядом с детской площадкой в селе Принцевка. По словам детского омбудсмена, еще две пострадавшие девочки — семи и девяти лет — госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Предварительно, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Львова-Белова сообщила, что детям оказывается необходимая медицинская помощь, а ситуация находится на контроле. Она также отметила, что поддерживает связь с уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области Галиной Пятых.

31 июля беспилотник ВСУ нанес удар по частному жилому дому в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области. По данным регионального оперштаба, пострадал мужчина, у него диагностировали осколочные ранения лица. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, позже его должны были транспортировать в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгородской области девочка-подросток и мужчина получили травмы из-за атаки ВСУ.