В Белгородской области мужчина пострадал при ударе БПЛА по частному дому

Мирный житель пострадал при атаке со стороны украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому. Мужчину с осколочным ранением лица в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что для продолжения лечения пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

При этом в атакованном доме повреждены кровля, окна, фасад, а также автомобиль и линия электропередачи.

Кроме того, в Валуйском округе село Казинка подверглось нападению FPV-дронов, в результате чего посечено остекление социального объекта, загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава. А в населенном пункте Борки при взрыве БПЛА пробита крыша частного дома.

По данным оперштаба, в Бобраве Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением, из-за чего был посечен фасад.

В селе Сергиевка Краснояружского округа административное здание подверглось атаке беспилотника, в результате происшествия повреждены остекление и кровля. Еще один дрон повредил объект инфраструктуры.

Ранее в Ростовской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.