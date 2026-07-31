Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В Белгородской области мужчина пострадал при ударе БПЛА по частному дому

В Белгородской области мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ
Global Look Press

Мирный житель пострадал при атаке со стороны украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому. Мужчину с осколочным ранением лица в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что для продолжения лечения пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

При этом в атакованном доме повреждены кровля, окна, фасад, а также автомобиль и линия электропередачи.

Кроме того, в Валуйском округе село Казинка подверглось нападению FPV-дронов, в результате чего посечено остекление социального объекта, загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава. А в населенном пункте Борки при взрыве БПЛА пробита крыша частного дома. 

По данным оперштаба, в Бобраве Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением, из-за чего был посечен фасад. 

В селе Сергиевка Краснояружского округа административное здание подверглось атаке беспилотника, в результате происшествия повреждены остекление и кровля. Еще один дрон повредил объект инфраструктуры.

Ранее в Ростовской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!