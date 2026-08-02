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Общество

На границе испанской Сеуты и Марокко построили пневматический барьер

На границе Сеуты с Марокко возвели плавучее заграждение
Jon Nazca/Reuters

На морском участке границы испанского анклава Сеуты и Марокко установили плавучее заграждение, передает РИА Новости.

Сотрудник гражданской гвардии рассказал, что заграждение длиной в 500 м возводили с утра 1 августа. Это пневматический плавучий барьер, который поднимается над поверхностью воды на 30-70 см, а на глубину уходит на расстояние до 1 м. Военно-морские силы Испании предоставили буи, которые разместили на дне вдоль преграды.

По словам источника, между элементами заграждения есть канал, по которому могут постоянно перемещаться катера гражданской гвардии и следить за ситуацией.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

Накануне число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее король Испании отреагировал на события в Сеуте.

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