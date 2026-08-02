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Общество

На Москву обрушился ливень с грозой

В Москве и Подмосковье начался сильный ливень

На некоторые районе столицы и Подмосковья обрушился ливень. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что сильный дождь начался на севере города, а также в подмосковной Балашихе. В некоторых районах была гроза. Из-за осадков улицы местами затопило, а видимость на дорогах ухудшилась.

До этого столичное управление МЧС предупреждало, что с 21:00 и до конца 2 августа в регионе ожидаются гроза, ливень и ветер с порывами до 13 м/с.

Днем температура воздуха в Москве достигла +30°C в третий раз за лето. В 14:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до этого показателя. В течение календарного лета +30°C фиксировался лишь дважды — 10 июня и 2 июля.

По прогнозам, в течение 2 августа воздух в столице мог прогреться до +32°C. В связи с этим в городе до 18:00 действовал оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее на Урале забили тревогу из-за потерь урожая после дождливого лета.

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