Стало известно об ожидающих у центра приема мигрантов в Сеуте

В Сеуте около тысячи человек ждут мест у переполненного центра приема мигрантов

Около тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения (CETI) в испанской Сеуте на севере Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что большинство из собравшихся являются выходцами из Марокко. Также там находятся алжирцы, малийцы, суданцы, афганцы и палестинцы.

«Некоторые провели снаружи лишь один день, другие находятся в районе центра уже почти всю неделю», – говорится в публикации.

По данным агентства, часть мигрантов спит прямо возле дороги, а другие – укрываются среди растительности, тротуаров или спускаются к ближайшему пляжу Бенитес, который также заполнен ожидающими размещения.

Масштабный приток людей оказался слишком велик для местных властей, что вынудило Испанию задействовать вооруженные силы. Данное обострение спровоцировало дипломатическое противостояние между Мадридом и Римом: итальянская сторона рассматривает возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газета.Ru».

Ранее король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте.