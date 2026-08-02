Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

На северо-западе США пожары уничтожили сотни жилых домов

В штате Вашингтон 600 зданий были уничтожены из-за лесных пожаров

В США на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары, передает The Associated Press.

Власти заявили, что распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.

По официальным данным, лесные пожары в регионе начались из-за молнии. В районе Спокана произошло сразу три возгорания. 1 августа в штате была объявлена ЧС, а Национальная метеорологическая служба назвала ситуацию в его восточной части «особо опасной». В экстренных службах отметили, что бороться с огнем мешает сухая погода и особенности местности.

В конце июля на полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная «Зона 51», возник природный пожар. Огонь охватил порядка 54 «квадрата». Пожар возник из-за удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствовали порывистый ветер, высокая температура и низкая влажность воздуха.

Ранее на видео попало столкновение вертолетов, тушивших пожары в Греции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!