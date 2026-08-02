На северо-западе США пожары уничтожили сотни жилых домов

В США на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары, передает The Associated Press.

Власти заявили, что распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.

По официальным данным, лесные пожары в регионе начались из-за молнии. В районе Спокана произошло сразу три возгорания. 1 августа в штате была объявлена ЧС, а Национальная метеорологическая служба назвала ситуацию в его восточной части «особо опасной». В экстренных службах отметили, что бороться с огнем мешает сухая погода и особенности местности.

В конце июля на полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная «Зона 51», возник природный пожар. Огонь охватил порядка 54 «квадрата». Пожар возник из-за удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствовали порывистый ветер, высокая температура и низкая влажность воздуха.

Ранее на видео попало столкновение вертолетов, тушивших пожары в Греции.