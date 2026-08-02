В штате Вашингтон объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В штате Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN.

«Губернатор Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение и запрет на разведение костров на всей территории штата и сообщил, что отправится в [город] Спокан», — говорится в публикации.

Чиновник также заявил, что едет в Спокан, чтобы встретиться с представителями экстренных служб и проконтролировать их действия в связи с пожаром Old Trails, который бушует в регионе.

Более 4000 человек борются с огнем по всему штату, им помогают бригады из 14 штатов и австралийская команда, рассказали журналисты.

По информации CNN, в штате на фоне засухи и при сильных ветрах бушуют по меньшей мере 10 крупных пожаров, которые в этом году охватили более 425 000 акров (почти 172 тыс. га). Телеканал уточняет, что это самый высокий показатель с 2021 года.

Администрация города Спокан уже объявила эвакуацию. В одноименном округе бушуют три пожара — по сообщениям властей, самый крупный из них охватил площадь более 3000 акров и угрожает 5000 строений.

Ранее в США начался пожар рядом с «Зоной 51».