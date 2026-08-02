В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на обмелевшем Дунае

В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на Дунае

Прохождение судов через шлюзы на обмелевшем Дунае ограничили в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат государственного Словацкого предприятия водного хозяйства.

Там отметили, что прохождение судов было ограничено из-за резкого падения уровня воды. В ведомстве добавили, что это временная вынужденная мера, принятие которой было необходимо. Она позволит сократить отток воды в местах гидросооружений, обеспечивающих судоходство по мелководному Дунаю.

Пропуск судов через шлюзы на словацком участке Дуная сейчас осуществляется после полного заполнения их пространства речным транспортом. Время ожидания прохода через шлюзы значительно увеличилось и может достигать, согласно экспертам, трех часов, говорится в публикации.

Накануне союз судовладельцев Сербии сообщил о проблемах с судоходством, вызванных продолжающимся падением уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары.

Ранее в Сербии из-за обмеления реки показались утонувшие немецкие корабли.