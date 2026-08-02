В Пакистане смертник устроил теракт на митинге против терроризма

В результате теракта у полицейского участка в пакистанском городе Кабал погибли по меньшей мере семь человек, еще 18 получили ранения. Об этом пишет местная газета Dawn.

По словам начальника полиции округа Сват Умара Хана, террорист привел в действие взрывное устройство после того, как полицейские попытались остановить его и досмотреть на входе в участок.

Хан добавил, что полиция находится в состоянии повышенной готовности, а на месте работает следственная группа. Раненых доставили в ближайшую больницу Саиду-Шариф. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и начали поисковую операцию. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Взрыв прогремел рядом с местом проведения мирного митинга против терроризма, участники которого собрались на площади Кабал-Чоук по соседству. Теракт произошел в тот момент, когда последний оратор выступал перед собравшимися. Выступавшие осуждали участившиеся террористические атаки в Свате и требовали от властей принять меры для их предотвращения.

«Наши дети заслуживают образования, а наши семьи заслуживают мирной жизни», — сказал один из выступавших на митинге.

Это уже второй теракт в Свате за сегодняшний день: до этого двое полицейских пострадали при взрыве на пункте взимания платы за проезд по автомагистрали между Пешаваром и Исламабадом. На днях, 30 июля, в результате атаки боевиков на блокпост в Хангу погибли девять сотрудников полиции.

По данным Института конфликтов и безопасности Пакистана, за июль в провинции Хайбер-Пахтунхва произошло 154 смертельных случая, связанных с терроризмом. Это на 105% больше, чем в июне.

Губернатор провинции Фейсал Карим Кунди осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших.

«Террористы не могут деморализовать нацию своими трусливыми атаками», — заявил он.

Главный министр провинции Сохаил Африди осудил нападения и потребовал доклад от генерального инспектора полиции.

Ранее в Пакистане задержали организатора теракта в мечети.