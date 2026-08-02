В Уфе владельцам скандального зоопарка грозит срок за неисполнение судебного решения

В Уфе владельцам зоолунапарка «Саванна» грозит срок за неисполнение решения суда. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан.

Уточняется, что действия предпринимателей квалифицированы по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Ранее организации был предоставлен достаточный срок для освобождения земельного участка и решения вопроса о дальнейшем содержании животных. Однако заместитель директора необходимых мер для исполнения решения суда не принял», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантов к преступлению. Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения по существу.

О «Саванне» сообщала год назад «Российская газета» («РГ»). Тогда журналисты выяснили, что в учреждении, закрытом несколько нет назад, до сих пор живут хищники. Первыми забили тревогу местные жители, которые, слыша вой зверей, начали опасаться за их состояние. Также на тяжелые условия содержания животных жаловались правозащитники.

По данным «РГ» передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Совладелец, предприниматель Армен Хачатурян, арендовал участок в сосновом лесу и открыл парк, где посетители могли покататься на аттракционах и посмотреть на животных в клетках: тигров, львов, медведей, волков, рысей и других.

В 2020 году учреждению не продлили срок аренды земли, так как этот участок расположен в городском лесу, где запрещено устанавливать ограждения согласно Лесному кодексу. До этого территория не относилась к категории лесных земель.

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