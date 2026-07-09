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Общество

Крокодил опального армянского оппозиционера покусал сотрудника МЧС

«Грапарак»: крокодил из зоопарка Царукяна укусил спасателя при перевозке
Roberto Dani/Shutterstock/FOTODOM

Крокодил из частного зоопарка армянского оппозиционного лидера и бизнесмена Гагика Царукяна укусил сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям, который участвовал в вывозе питомцев. Об этом пишет местная газета «Грапарак».

В ее материале говорится, что следователи и сотрудники экстренной службы «отправились к дому Царукяна в погоне за крокодилами с целью их транспортировки в зоопарк».

Одна из рептилий якобы «не выдержала» стресса и попыталась «поцарапать» спасателя, который быстро среагировал на ситуацию и увернулся. Однако крокодил все равно успел его укусить. В результате мужчину увезли в больницу на скорой.

Представитель возглавляемой Царукяном партии «Процветающая Армения» Луиза Саргсян заявила «Грапараку», что животные в частном зоопарке содержались легально с оформлением всех необходимых для этого документов.

«Они содержались в отличных условиях, и никаких претензий к этому не было», — заверила политик.

Она подтвердила, что Следственный комитет изъял питомцев зоопарка Царукяна в качестве вещественных доказательств, при перевозке их всех усыпили, и один из львов потом не проснулся.

Эколог Сильва Адамян заявила изданию, что не выживший хищник — это лев-альбинос, который очень редко встречается в природе и поэтому имеет высокую рыночную стоимость.

Следствие в отношении Царукяна проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, сам бизнесмен задержан.

Ранее в доме Царукяна провели обыск.

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