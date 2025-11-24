На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Львы и тигры три года живут в заброшенном российском зоопарке

«РГ»: в Уфе хищники три года обитают в заброшенном зоолунапарке
Зоолунапарк «Саванна» в Уфе закрыли три года назад, но на заброшенной территории до сих пор остаются хищники. Об этом пишет «Российская газета».

Первыми забили тревогу местные жители, которые, слыша вой зверей, начали опасаться за их состояние. Также на тяжелые условия содержания животных жаловались правозащитники.

Несколько дней назад ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ведомстве пообещали проверить соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и дать оценку действиям владельца бывшего зоопарка.

Журналисты не смогли пробраться внутрь парка, так как по периметру глухой стеной стоят вагончики с поблекшими изображениями животных.

«Вроде там их (животных. — прим.ред.) сейчас мало — только несколько львов и тигров. Днем приезжают люди их кормить», — рассказывает один из работников расположенной поблизости стройки.

По данным «РГ» передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Совладелец, предприниматель Армен Хачатурян, арендовал участок в сосновом лесу и открыл парк, где посетители могли покататься на аттракционах и посмотреть на животных в клетках: тигров, львов, медведей, волков, рысей и других.

Уже тогда зоозащитники жаловались на ужасные условия содержания зверей, но на эти заявления предприниматель отвечал, что они не соответствуют действительности.

В 2020 году учреждению не продлили срок аренды земли, так как этот участок расположен в городском лесу, где запрещено устанавливать ограждения согласно Лесному кодексу. До этого территорияне относилась к категории лесных земель.

Ранее в российском зоопарке едва не сгорело животное из-за неисправности лампы.

