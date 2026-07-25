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Общество

В Германии самолет рухнул на жилой дом, найдено тело пилота

NDR: в Германии легкомоторный самолет врезался в крышу жилого дома
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Примерно в 15 км от Бремена в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Об этом сообщает NDR со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, одномоторный четырехместный самолет итальянского производителя Tecnam врезался в крышу двухэтажного жилого дома и застрял в ней. На месте крушения обнаружено тело мужчины, предположительно — пилота. Ведется поиск второго возможного члена экипажа.

В доме, куда врезался самолет, никого не было, поэтому другие люди не пострадали. Полиция оцепила район в радиусе 100 метров и эвакуировала жителей близлежащих домов, для них организовали пункт временного размещения в местном стрелковом клубе.

Из-за угрозы обрушения поврежденного дома экспертам пока не удалось войти внутрь. Транспортная служба Technisches Hilfswerk (THW) задействована в разборе завалов и извлечении обломков. После оценки состояния здания планируется поднять упавший самолет с помощью крана.

По информации немецких СМИ, самолет вылетел утром из Бремена, совершил промежуточную посадку в Гандеркезее и разбился примерно через шесть минут после повторного взлета. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее в США разбился гидросамолет.

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