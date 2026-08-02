В Лондоне отменили фестиваль африканской культуры из-за давки на входе

МВД Лондона: несколько человек пострадали в давке на африканском фестивале

В Лондоне отменили фестиваль африканской культуры Ghana Party in the Park из-за давки на входе. Об этом в соцсети X сообщила полиция британской столицы.

Уточняется, что мероприятие проходило 1 августа в районе Милл Хилл на севере города.

«Фестиваль Ghana Party in the Park был отменен после того, как из-за переполненности на входе несколько человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Власти также опровергли данные о том, что на фестивале произошло нападение с ножом. Как сообщили очевидцы газете The Sun, госпитализированы не менее трех пострадавших. На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как люди пытаются выбраться из толпы и падают на землю.

До этого не менее 30 человек получили несовместимые с жизнью травмы в давке на территории популярной достопримечательности на севере Гаити. Трагедия произошла во время ежегодных празднований. Все случилось на входе в местную цитадель, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее две девушки пострадали во время давки из-за бесплатной косметики в Москве.