РЕН ТВ: в Москве две девушки пострадали во время давки из-за бесплатной косметики

В Москве две девушки в возрасте 15 и 18 лет пострадали во время давки из-за бесплатной косметики. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Медики осмотрели 18-летнюю девушку и диагностировали у нее ссадину левого предплечья, она отказалась от госпитализации в медицинское учреждение. А вот вторую пострадавшую, 15-летнюю школьницу, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Инцидент произошел на Новом Арбате. Один из косметических брендов объявил акцию, во время которой можно было «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». У входа в торговую точку выстроилась огромная очередь, состоявшая преимущественно из детей и подростков, — на входе началась давка.

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