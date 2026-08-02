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Общество

В Калужской области завели уголовное дело после гибели младенца

СК: в Калужской области после гибели ребенка при родах заведено уголовное дело
Pixabay

В Калужской области завели уголовное дело после гибели ребенка при родах. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону на своем сайте.

«По данному факту следственным органом СК России по Калужской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изъяты документы, для оценки качества медицинской помощи назначена экспертиза», — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит установить детали произошедшего и оценить действия врачей с правовой точки зрения.

В пресс-службе уточнили, что информация о случившемся появилась в соцсетях. По словам заявительницы, ей поздно провели кесарево сечение, из-за чего ребенок получил тяжелую травму и скончался.

В мае жительница ХМАО по имени Ольга обвинила медиков в том, что они не спасли ее ребенка во время родов. В день появления ребенка на свет женщина жаловалась на боли в спине и внизу живота. Она просила сделать кесарево сечение, но ей якобы ответили отказом. В итоге, ей все-таки сделали операцию, но плечи ребенка не смогли пройти через родовые пути, поэтому он скончался. После обращения в СК дело якобы сначала не завели, но позже исправили ситуацию. Экспертизы подтвердили, что причиной произошедшего стали действия врача.

Ранее у младенца с пороком сердца развился сепсис в новосибирской больнице, его не спасли.

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