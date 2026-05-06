Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

«Сама рожать будешь!»: в ХМАО женщина потеряла ребенка из-за ошибки врачей

В ХМАО женщина обвинила акушера в том, что потеряла ребенка при родах
Павел Львов/РИА Новости

Жительница ХМАО обвинила медиков в том, что они не спасли ее ребенка во время родов. Об этом сообщает kp.ru.

35-летняя женщина по имени Ольга проходила необходимые обследования перед родами. На втором триместре ей сказали, что из-за сахарного диабета ребенок может набрать вес, но перед родами выяснилось, что плод весит 3500 кг, поэтому она сможет родить сама.

В день появления ребенка на свет Ольга жаловалась на боли в спине и внизу живота. Она просила сделать кесарево сечение, но ей ответили отказом.

«Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!», – цитирует медработницу женщина.

Схватки продолжались несколько часов, специальные препараты ускорить процесс не помогали. Позже она стала терять много крови. Врачи давили на живот и якобы оскорбляли, не давая сделать глубокий вдох.

Вскоре ей все-таки сделали операцию, но плечи ребенка не смогли пройти через родовые пути, поэтому он не выжил.

После обращения в СК дело якобы сначала не завели, но позже исправили ситуацию. Экспертизы подтвердили, что причиной произошедшего стали действия врача.
Дело до сих пор не передано в суд. Ольга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее у младенца с пороком сердца развился сепсис в новосибирской больнице, его не спасли.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!