«Сама рожать будешь!»: в ХМАО женщина потеряла ребенка из-за ошибки врачей

В ХМАО женщина обвинила акушера в том, что потеряла ребенка при родах

Жительница ХМАО обвинила медиков в том, что они не спасли ее ребенка во время родов. Об этом сообщает kp.ru.

35-летняя женщина по имени Ольга проходила необходимые обследования перед родами. На втором триместре ей сказали, что из-за сахарного диабета ребенок может набрать вес, но перед родами выяснилось, что плод весит 3500 кг, поэтому она сможет родить сама.

В день появления ребенка на свет Ольга жаловалась на боли в спине и внизу живота. Она просила сделать кесарево сечение, но ей ответили отказом.

«Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!», – цитирует медработницу женщина.

Схватки продолжались несколько часов, специальные препараты ускорить процесс не помогали. Позже она стала терять много крови. Врачи давили на живот и якобы оскорбляли, не давая сделать глубокий вдох.

Вскоре ей все-таки сделали операцию, но плечи ребенка не смогли пройти через родовые пути, поэтому он не выжил.

После обращения в СК дело якобы сначала не завели, но позже исправили ситуацию. Экспертизы подтвердили, что причиной произошедшего стали действия врача.

Дело до сих пор не передано в суд. Ольга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

