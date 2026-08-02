В эстонской Нарве возникли очереди из желающих попасть в Россию

В Нарве образовались очереди из желающих попасть из Эстонии в Россию

На эстонско-российской границе образовались значительные очереди из желающих попасть в РФ и обратно, сообщает Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) в «Максе».

В ведомстве заявили, что сложности при пересечении границы возникли на КПП (контрольно-пропускном пункте) «Нарва-1» из-за усиленного контроля со стороны госорганов Эстонии.

В пресс-релизе уточняется, что на российском пункте пропуска «Ивангород» затруднений нет. Если на КПП прибывают сразу несколько автобусов, таможенники принимают меры, чтобы не допустить возникновения очередей.

По данным СЗТУ, за последние сутки из Эстонии в Россию попали 680 человек, а в обратном направлении — 1190.

В июле глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не считают необходимым закрывать погранпункты с РФ по примеру Финляндии. По его словам, если бы для страны существовала реальная угроза, эта мера была бы незамедлительно принята.

Ранее жители российского города выстроились в очередь за бесплатной водой.