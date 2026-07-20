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Политика

«Исходя из рисков»: власти Эстонии высказались о закрытии границ с Россией

Глава МВД Эстонии Таро не увидел необходимости полностью закрывать границу с РФ
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Власти Эстонии не считают необходимым закрывать пограничные пункты с Россией по примеру Финляндии. Об этом заявил глава МВД республики Игорь Таро эстонскому телерадиовещателю ERR.

«При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков», — пояснил министр.

По его словам, если бы для Эстонии существовала реальная угроза, то граница с РФ была бы немедленно закрыта. При этом Таро напомнил, что пропускной режим на российско-эстонской границе действует с ограничениями. Граждан РФ с туристическими визами в Эстонию не пускают, россиянам разрешен въезд в страну в исключительных случаях «по гуманитарным или иным веским причинам», отметил он.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 7:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

В частности, из-за этих ограничений вечером 29 июня на эстонско-российской границе скопилась очередь из сотен желающих попасть в РФ. Некоторые не могут пересечь границу по 12–16 часов. Однако эстонские пограничники не планируют увеличивать пропускную способность КПП.

Ранее Россия ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии.

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