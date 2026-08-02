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Общество

Герой СВО рассказала о символизме дня ВДВ

Герой СВО Дарья Светяш: день ВДВ — это символ готовности прийти на помощь
Кристина Кормилицына/РИА Новости

День Воздушно-десантных войск является символом готовности прийти на помощь. Об этом заявила кавалер ордена Мужества, старший ординатор Центрального военно-клинического госпиталя имени П. В. Мандрыки Дарья Светяш в разговоре с ТАСС.

«Десантная этика учит действовать там, где ждут, и не отступать перед трудностями — даже когда кажется, что сил больше нет. Истинная сила Воздушно-десантных войск, на мой взгляд, раскрывается не только в бою, но и в умении сохранить человечность: в сострадании, в ответственности за чужую жизнь», — сказала Светяш.

Она подчеркнула, что эти уроки остаются глубоко внутри на всю жизнь.

2 августа 1930 года в нашей стране были созданы Воздушно-десантные войска. Эта памятная дата приурочена к первой групповой учебной высадке советских боевых парашютистов, спрыгнувших с тяжелого биплана и подобравших с земли оружие, сброшенное другими самолетами. Во Вторую мировую войну воздушные десанты несколько раз сыграли определяющую роль в военных операциях, и во время Холодной войны советские части ВДВ стали знаковым компонентом советских вооруженных сил. Нужен ли воздушный десант в XXI веке — в материале «Газеты.Ru».

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