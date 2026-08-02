В Сербии арестовали турка, подозреваемого в убийстве россиянки

По подозрению в убийстве 28-летней россиянки Людмилы Турковой арестован 24-летний гражданин Турции. Такое решение принял суд Белграда, передает Telegraf.

По версии следствия, преступление было совершено 26 июля в арендованной квартире в районе Борча. Мужчина, которого в материалах суда называют К.Е., заманил девушку к себе около 05:30 по местному времени. В течение следующего часа подозреваемый задушил гостью предметом одежды, который обмотал вокруг ее шеи.

Затем, как полагает следствие, К.Е. спрятал тело в дорожный чемодан, вынес его из квартиры примерно через 1,5 часа после убийства и выбросил в канал Визель, откуда его впоследствии и выловили. По некоторым данным, останки были расчленены.

Подозреваемого задержали в аэропорту, когда он пытался сесть на самолет и покинуть Сербию.

Высшая прокуратура Белграда просила суд арестовать мужчину, поскольку он может скрыться, повлиять на свидетелей или совершить новые правонарушения. Кроме того, преступление относится к категории тяжких и вызвало широкий общественный резонанс.

На допросе обвиняемый свою вину отрицал. Ему предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, за подобные преступления сербское законодательство предусматривает наказание вплоть до 40 лет тюремного заключения.

Людмила Туркова — уроженка Санкт-Петербурга, на родине она работала барменом, промоутером и моделью. Девушка приехала в Сербию как туристка 23 июля, чтобы навестить подруг, которые жили в Белграде последние два месяца. Она перестала выходить на связь после поздней прогулки 25 июля. Последний раз подруги получили от нее сообщение около 23:15 — о том, что она направляется в ночной клуб на Палилуле.

Ранее россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом.