Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Пропавшую в Белграде россиянку расчленили и спрятали тело в чемодане

SHOT: тело пропавшей в Белграде россиянки нашли в чемодане
Telegram-канал «SHOT»

Россиянку, пропавшую в Сербии шесть дней назад, нашли мертвой, расчлененное тело девушки обнаружили в чемодане на берегу канала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На месте обнаружения останков пропавшей 27-летней россиянки работают следователи и криминалисты. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», по подозрению в убийстве задержали несколько человек, один из них гражданин Турции, которого считают предполагаемым исполнителем преступления. Другие детали дела, в том числе мотив преступления, пока неизвестны.

Людмила Т. пропала 25 июля в белградском муниципалитете Палилула, она сказала подруге, что пойдет в ночной клуб неподалеку, в 23:00 отправила близким последнее сообщение и перестала отвечать на звонки. Семья несколько дней пыталась добиться начала официальных поисков.

Ранее россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!