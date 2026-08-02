В Румынии увеличили квоту на отстрел медведей

Парламент Румынии утвердил годовую квоту на отстрел медведей в стране из-за участившихся нападений животных на людей. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что квоту увеличили до 900 особей на 2026 и 2027 год.

По оценкам министерства окружающей среды Румынии, в стране обитает от 10 000 до 13 000 бурых медведей на основе предварительного многолетнего исследования ДНК. Также по информации ведомства, за последние 20 лет в республике при встрече с медведями не выжили около 30 человек.

До этого сообщалось, что турист в Румынии не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети. Инцидент произошел 27 июля и попал на видео, снятое туристами из соседней машины. На кадрах мужчина стоит спиной к медведю и смотрит в сторону скал. Животное медленно приближается к нему, подходит на расстояние нескольких сантиметров и даже обнюхивает его ногу.

Все это время турист остается неподвижным. Лишь когда медведь оказывается перед ним, мужчина начинает убегать.

Ранее медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком .