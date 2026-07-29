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Общество

Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком

В Германии медведя, напугавшего людей, перепутали с барсуком
Shutterstock

Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком, пишет Kronen Zeitung.

Сообщение о возможном появлении бурого медведя на юге Германии заставило местные власти предупредить фермеров и туристов об опасности. Однако спустя несколько дней выяснилось, что тревога оказалась ложной.

Поводом стали экскременты, обнаруженные к западу от Оберстдорфа в Баварии. По внешнему виду они напоминали медвежьи, поэтому власти решили не рисковать и рекомендовали фермерам на ночь загонять животных в помещения и усилить меры защиты стад.

Предупреждение получили и туристы. Им напомнили, что при встрече с медведем нельзя приближаться к животному или пытаться убежать. Следует сохранять спокойствие, держать дистанцию и медленно отходить.

Несколько дней сохранялась вероятность, что в регионе действительно бродит медведь. Точку в истории поставила генетическая экспертиза. Образец отправили в Центр генетики диких животных в Гессене. Анализ показал, что найденные следы жизнедеятельности принадлежали не бурому медведю, а обычному барсуку.

В природоохранном ведомстве объяснили, что перепутать их действительно возможно: экскременты двух животных могут выглядеть похоже из-за частичного совпадения рациона. При этом появление настоящего медведя в Альпах не считается чем-то невозможным, отметили эксперты.

Ранее женщина отправилась в горы и подверглась нападению медведя.

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