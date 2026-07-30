Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Турист не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети

В Румынии турист не заметил медведя рядом с собой и попал на видео

Турист в Румынии не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети, пишет Аdevarul.

Инцидент произошел 27 июля и попал на видео, снятое туристами из соседней машины. На кадрах мужчина стоит спиной к медведю и смотрит в сторону скал. Животное медленно приближается к нему, подходит на расстояние нескольких сантиметров и даже обнюхивает его ногу.

Все это время турист остается неподвижным. Лишь когда медведь оказывается перед ним, мужчина начинает убегать. Он обошел стоящую рядом машину и успел добраться до своего автомобиля, в то время как животное следовало за ним.

Видео быстро разошлось по соцсетям. Пользователи спорили, действительно ли мужчина не замечал медведя или намеренно не двигался, опасаясь спровоцировать животное.

Некоторые зрители также раскритиковали автора видео за то, что тот не попытался отпугнуть медведя автомобильным сигналом. Однако местные жители отметили, что резкий звук в такой ситуации мог напугать животное и сделать его поведение менее предсказуемым.

Ранее медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком .

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!