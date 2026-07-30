Турист не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети

В Румынии турист не заметил медведя рядом с собой и попал на видео

Турист в Румынии не замечал медведя в 20 см от себя и стал звездой сети, пишет Аdevarul.

Инцидент произошел 27 июля и попал на видео, снятое туристами из соседней машины. На кадрах мужчина стоит спиной к медведю и смотрит в сторону скал. Животное медленно приближается к нему, подходит на расстояние нескольких сантиметров и даже обнюхивает его ногу.

Все это время турист остается неподвижным. Лишь когда медведь оказывается перед ним, мужчина начинает убегать. Он обошел стоящую рядом машину и успел добраться до своего автомобиля, в то время как животное следовало за ним.

Видео быстро разошлось по соцсетям. Пользователи спорили, действительно ли мужчина не замечал медведя или намеренно не двигался, опасаясь спровоцировать животное.

Некоторые зрители также раскритиковали автора видео за то, что тот не попытался отпугнуть медведя автомобильным сигналом. Однако местные жители отметили, что резкий звук в такой ситуации мог напугать животное и сделать его поведение менее предсказуемым.

Ранее медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком .