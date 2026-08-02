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Общество

Бывший посол Британии назвал главную ошибку современного мира

Экс-посол Мюррей: рост неравенства стал причиной общественного кризиса в Европе
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

Рост социального неравенства и концентрация богатства в руках узкого круга лиц стали причиной общественного кризиса в Европе. Об этом заявил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что если раньше те, кто управлял государством, стремились к социальному равенству, то теперь в качестве основной модели общественного устройства принят ничем не прикрытый капитализм.

Эксперт также отметил, что элиты вместо того, чтобы повысить уровень жизни трудящихся сознательно перенаправляют недовольство обычных людей на тех, кто чем-то от них отличается.

«Чтобы они не обращали свой гнев против класса миллиардеров, сосредоточившего в своих руках все богатство», — объяснил Мюррей.

Он отметил, что этот «общественный провал» является главной ошибкой нашего времени.

До этого Росстат сообщил о рекордном росте разрыва между бедными и богатыми россиянами в 1500%. Экономист Василий Колташов обратил внимание, что сегодня все блага накапливаются у богатой части населения, а увеличение достатка малоимущих остается проблемой. Ситуацию, по его словам, усугубляют инфляция и девальвация рубля, а также тот факт, что у основной массы населения страны зарплата не превышает 40 тысяч рублей. Экономист считает, что снизить дисбаланс можно лишь за счет поднятия достатка бедных слоев населения, в том числе с помощью роста зарплат.

Ранее были названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России.

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