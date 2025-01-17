Экономист объяснил причины роста разрыва между бедными и богатыми россиянами

Росстат сообщил о рекордном росте разрыва между бедными и богатыми россиянами в 1500%. Это связано с фундаментальными экономическими факторами, а снизить дисбаланс можно лишь за счет поднятия достатка бедных слоев населения, в том числе с помощью роста зарплат, заявил экономист Василий Колташов Общественной Службе Новостей.

Сегодня все производимые блага накапливаются у богатой части населения, что имеет под собой экономические основания, отметил специалист. В том числе усложняется промышленность, дорожает имущество, а увеличение достатка малоимущих остается проблемой. Ситуацию, по его словам, усугубляют инфляция и девальвация рубля, а также тот факт, что у основной массы населения страны зарплата не превышает 40 тысяч рублей.

«Такие люди, которых около 70%, конечно, не выигрывают от экономического роста. Их доходы начинают расти только по инерции, когда экономический рост уже развернут <...>», — пояснил экономист.

Что касается роста зарплат для отдельных профессий, к примеру курьеров, то это скорее исключение, чем правило, добавил Колташов. Самыми насущными проблемами при этом он назвал отсутствие ставки почасовой оплаты труда и минимального дохода, необлагаемого налогами. Для сокращения разницы между бедными и богатыми экономист призвал повышать зарплаты самых необеспеченных слоев населения, снижать налоговую нагрузку на них и вводить новые дополнительные меры поддержки.

«Государству нужно активно вмешиваться, чтобы уменьшить дисбаланс», — заключил эксперт.

Напомним, в декабре Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян за период с января по октябрь 2024 года выросли на 8,9%. Так, в октябре средняя номинальная зарплата в стране достигла 85 582 рублей, что на 16,4% больше, чем в этом же месяце в 2023 году.

Ранее Росстат назвал уровень инфляции в России в 2024 году.