Пьяный водитель катера изрезал винтом купавшуюся в реке девочку

Пьяный судоводитель на катере переехал шестилетнюю девочку в Саратовской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в акватории реки Волги в Марксовском районе. Катер проехал прямо по девочке, когда она плавала в реке. Винт судна нанес ребенку глубокие травмы. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Установлено, что в момент происшествия водитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что не заметил девочку, так как она якобы нырнула под воду. Следственный комитет России по региону проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации водного транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого похожий инцидент произошел в акватории воронежского водохранилища. 11-летний школьник катался на сапах вместе с дедушкой и решил поплавать. Водитель катера не заметил мальчика и переехал его. Ребенок попал под винты. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли. Позднее выяснилось, что в момент наезда на ребенка мужчина был пьян. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновника происшествия заключили под стражу.

Ранее в Якутии лодка с девятью пассажирами врезалась в берег.