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Общество

Пьяный водитель катера, который насмерть переехал ребенка, заключен под стражу

112: в Воронеже отправили в СИЗО водителя катера, переехавшего ребенка

46-летний мужчина, который не заметил купавшегося ребенка и переехал его катером, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Под стражей мужчина проведет два месяца. Инцидент произошел 2 июля на пляже воронежского водохранилища. 11-летний школьник катался на сапах вместе с дедушкой и решил поплавать. Водитель катера не заметил несовершеннолетнего, мальчик попал под винты. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли.

Позднее выяснилось, что в момент наезда на ребенка мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Якутии лодка с девятью пассажирами врезалась в берег. Инцидент произошел 30 июня на протоке реки Лены. В результате три человека получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

Ранее петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.

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