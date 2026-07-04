Пьяный водитель катера, который насмерть переехал ребенка, заключен под стражу

46-летний мужчина, который не заметил купавшегося ребенка и переехал его катером, отправлен в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Под стражей мужчина проведет два месяца. Инцидент произошел 2 июля на пляже воронежского водохранилища. 11-летний школьник катался на сапах вместе с дедушкой и решил поплавать. Водитель катера не заметил несовершеннолетнего, мальчик попал под винты. Очевидцы вытащили его на берег, но спасти не смогли.

Позднее выяснилось, что в момент наезда на ребенка мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Якутии лодка с девятью пассажирами врезалась в берег. Инцидент произошел 30 июня на протоке реки Лены. В результате три человека получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

Ранее петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле.