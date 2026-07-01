В Якутии лодка с девятью пассажирами врезалась в берег

В Якутии три человека пострадали после удара лодки о берег

В Якутии следователи устанавливают обстоятельства происшествия на протоке реки Лена. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел 30 июня на протоке реки Лены, моторная лодка с девятью пассажирами влетела в берег. Три человека получили травмы, им потребовалась помоешь медиков.

Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Москве-реке ушел под воду катер, который арендовала нетрезвая компания. Очевидец рассказал, что между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом проходивший мимо теплоход зацепил катер и «притянул» его к себе. Находившихся на борту удалось спасти, когда судно начало тонуть. Им помогли люди с теплохода.

Ранее в заливе на Камчатке перевернулся катер с рыбаками.