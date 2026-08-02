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Общество

Губернатор рассказал об обстановке у атакованного склада Wildberries в Самарской области

Федорищев назвал атаку на склад Wildberries в Самарской области терактом
Григорий Сысоев/РИА Новости

Атака по складу Wildberries в Самарской области представляет собой очередной террористический акт, совершенный украинской стороной. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, на месте происшествия работает оперативный штаб. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать начавшийся после удара пожар.

«Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле), обращайтесь к врачам», — добавил губернатор.

Утром 2 августа пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) заявила, что логистический объект в Самарской области подвергся атаке. В результате произошел пожар, на место происшествия направили специалистов экстренных служб. На фоне случившегося Wildberries перестроил логистические цепочки, прием и отправка товаров временно осуществляются на иных объектах. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

Ранее основательница Wildberries рассказала, что компания делает для защиты своих складов.

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