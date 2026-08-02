Священник рассказал, что важно сделать в Ильин день

В День пророка Ильи верующим следует сходить в храм, помолиться и почтить великого святого. Такой совет дал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван во время беседы с РИА Новости.

По словам служителя церкви, во время молитвы надо попросить у Бога подобной пророку смелости, чтобы твердо стоять за веру и воспитывать детей в православии. Священник напомнил, что святой пророк Илья известен своей ревностью о Боге. Он явился к царю и с риском для жизни обличил его во грехах — служении языческому божеству, то есть религиозной измене. В итоге Илья победил в молитвенном состязании языческих жрецов и доказал, что надо поклоняться одному Богу, сказал священнослужитель.

В России 2 августа празднуют День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Их небесным покровителем является пророк Илья, день памяти которого тоже приходится на 2 августа.

В этот день президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с праздником. Глава государства заявил, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили воины крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером. Путин выразил уверенность, что десантники и впредь будут достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.

Ранее в МО рассказали, сколько десантников стали Героями России за время спецоперации.