Наказание для Лерчек хотят ужесточить

Гособвинение намерено обжаловать приговор в отношении Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, прокуроров не устроил столь мягкий приговор для Лерчек и они будут добиваться в апелляционной инстанции более жесткого наказания для нее. Как стало известно, представители надзорного ведомства хотят увеличить для Лерчек условный срок до шести лет и срок запрета продвигать свой бренд в интернете с трех до пяти лет.

До этого адвокат блогерши Константин Третьяков сообщил, что ее также не устроил приговор и она намерена обжаловать его.

31 июля Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай и приговорили к пяти годам условно. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 765 млн рублей. Еще одним наказанием для блогерши стал запрет продвигать свой бренд в интернете ближайшие три года. Сама Чекалина отрицала вину и просила в последнем слове суд не назначать ей большой штраф, поскольку платить ей нечем.

Ранее Собчак порадовалась, что Лерчек не посадили в тюрьму.