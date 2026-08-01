Блогер Лерчек намерена обжаловать приговор

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, планирует обжаловать приговор, по которому ее осудили к пяти годам условно. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«После оглашения резолютивной части она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что еще обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть», — сказал он.

Адвокат пояснил, что судебные приставы могут принудительно взыскать с блогера штраф в размере 765 млн рублей, а вот заменить его в случае неуплаты, не могут.

Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно. Ей также назначили штраф в 765 млн рублей. Ее признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Сама Чекалина отрицала вину и просила в последнем слове суд не назначать ей миллиардный штраф, поскольку платить ей нечем. До этого ее бывшего мужа Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек пришла в суд с аксессуарами на миллион рублей.