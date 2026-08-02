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Общество

В МИД РФ оценили объем «враждебных ресурсов» у США для Украины

Мирошник: США все еще располагают ресурсами для поддержки конфликта на Украине
Виталий Белоусов/РИА Новости

США по-прежнему располагают возможностями для поддержки конфликта на Украине и продолжают использовать их в своих интересах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, Вашингтон сохраняет «враждебные ресурсы», включая предоставление разведывательной и спутниковой информации, средств связи, а также поставки и продажу вооружений. Мирошник считает, что на данном этапе продолжение конфликта отвечает интересам США.

По мнению дипломата, американская сторона использует политическое давление и демонстрирует готовность менять риторику в отношении участников конфликта в зависимости от собственных целей. Вашингтон, по оценке Мирошника, продолжает применять подобную тактику как инструмент влияния на ситуацию.

Мирошник также сравнил внешюю политику с большой шахматной партией, в которой США на каждом ходу хотят получить лишь прибыль. Он отметил, что Штаты пытаются любыми средствами сохранить и приумножить свою гегемонию. Страна видит возрастающую ценность энергетических ресурсов, американцы движутся туда, где есть нефть. Сначала это была Венесуэла, потом Иран, заявил дипломат.

Ранее Мирошник обвинил Украину в передаче оружия в горячие точки.

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