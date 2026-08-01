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Политика

Российский посол рассказал о главном стремлении США во внешней политике

Мирошник: США во внешней политике стремятся лишь к получению прибыли
Илья Питалев/РИА Новости

Внешняя политика представляет из себя большую шахматную партию, в которой Соединенные Штаты на каждом ходу хотят получить лишь прибыль. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, сейчас на «шахматной дочке» идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий. На события, которые происходят в разных углах этой доски, необходимо смотреть через разные призмы, отметил дипломат.

«Призмы американцев — они сменяемы, но есть одна главная... — это прибыль, это мобилизация денег», — сказал Мирошник.

Посол добавил, что США пытаются любыми средствами сохранить и приумножить свою гегемонию. Страна видит возрастающую ценность энергетических ресурсов, американцы движутся туда, где есть нефть. Сначала это была Венесуэла, потом Иран, заявил дипломат.

Мирошник добавил, что Соединенные Штаты не выступают против того, чтобы Россия была изолирована от торговли энергоносителями.

Ранее в МИД РФ раскрыли причины заинтересованности США в решении украинского конфликта.

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