Экономист рассказал, когда МРОТ в России может превысить 32 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости.

По его прогнозу, основанному на темпах роста показателя в последние годы, МРОТ может находиться в диапазоне от 31 тысячи до 32,15 тысячи рублей. При этом увеличение может составить от 3,9 тысячи до 5,05 тысячи рублей.

Новый размер минимальной зарплаты начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательное решение по его величине власти примут в конце текущего года. Сафонов отметил, что за последние годы МРОТ повышался сразу на несколько тысяч рублей, а на его размер также влияет общая динамика роста заработных плат в стране.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что МРОТ в России необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем.

В свою очередь помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин рассказал «Газете.Ru», что инициатива Миронова о повышении минимального размера оплаты труда до 60 тыс. рублей в 2026 году вряд ли будет принята, поскольку такой шаг создал бы слишком большую нагрузку на экономику и бюджетную систему, привел к разгону инфляции.

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