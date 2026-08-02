Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Экономист рассказал, когда МРОТ в России может превысить 32 тысячи рублей

Экономист Сафонов: МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости.

По его прогнозу, основанному на темпах роста показателя в последние годы, МРОТ может находиться в диапазоне от 31 тысячи до 32,15 тысячи рублей. При этом увеличение может составить от 3,9 тысячи до 5,05 тысячи рублей.

Новый размер минимальной зарплаты начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательное решение по его величине власти примут в конце текущего года. Сафонов отметил, что за последние годы МРОТ повышался сразу на несколько тысяч рублей, а на его размер также влияет общая динамика роста заработных плат в стране.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что МРОТ в России необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем.

В свою очередь помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин рассказал «Газете.Ru», что инициатива Миронова о повышении минимального размера оплаты труда до 60 тыс. рублей в 2026 году вряд ли будет принята, поскольку такой шаг создал бы слишком большую нагрузку на экономику и бюджетную систему, привел к разгону инфляции.

Ранее россиянам с неофициальными доходами обозначили риски.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!