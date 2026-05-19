В Госдуме призвали повысить МРОТ до 60 тысяч рублей в месяц

Миронов: следует увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей в месяц

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий прокомментировал прогноз министерства экономического развития РФ, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%.

Миронов отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем. Нужно переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный налог для малоимущих, избавлять граждан от долгов. Именно тогда, подчеркнул депутат, будет получен реальный, а не статистический рост доходов.

8 мая член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост.

