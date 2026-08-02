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Общество

Нелегальные мигранты рассредоточились по испанской Сеуте и пытаются спрятаться

РИА: в Сеуте мигранты прячутся от полиции под мостами, на пляжах и крышах домов
Fabian Bimmer/Reuters

В испанском автономном городе Сеута в Северной Африке нелегальные мигранты пытаются спрятаться под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках и трубах, чтобы не возвращаться в Марокко, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что речь идет о сотнях человек, которые рассредоточились по городу. Они перемещаются небольшими группами, поэтому правоохранителям сложно найти всех.

Как отмечается в материале, некоторые мигранты обращаются к прохожим и настойчиво просят деньги и еду. По этой причине местные жители стараются избегать прибрежных районов у пограничного пункта Тарахаль.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в Сеуту в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

1 августа число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее на границе Сеуты и Марокко построили пневматический барьер.

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